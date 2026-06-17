Başakşehir'in Rakibi Belli Oldu

Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde turuncu-lacivertliler, 1'inci eleme turunda Sarajevo ile Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin tur atlayan tarafıyla oynayacak. Rams Başakşehir Futbol Kulübü, ilk maçını 23 Temmuz'da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz'da oynayacak.
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