Başakşehir'in Rövanşı Belçikalı Hakemle
Başakşehir, Inter Turku ile rövanş maçını Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetiyor.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasındaki rövanş karşılaşmasını, Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak maçta Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynana ilk maç 1-1 bitmişti.
Kaynak: AA
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