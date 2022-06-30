Burdur 'da yeni sezona hazırlanan Medipol Başakşehirli futbolcular, sürpriz rakibi ile neşeli anlar yaşadı. Oyuncular, antrenman alanındaki köpek ile bir süre top kapma oyunu oynadı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başakşehir'in sürpriz rakibi, futbolculara hem zorlu hem de neşeli anlar yaşattı - Son Dakika

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