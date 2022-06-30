Başakşehir'in sürpriz rakibi, futbolculara hem zorlu hem de neşeli anlar yaşattı - Son Dakika
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Başakşehir'in sürpriz rakibi, futbolculara hem zorlu hem de neşeli anlar yaşattı

30.06.2022 11:12
Başakşehir'in sürpriz rakibi, futbolculara hem zorlu hem de neşeli anlar yaşattı

Burdur'da yeni sezona hazırlanan Medipol Başakşehirli futbolcular, sürpriz rakibi ile neşeli anlar yaşadı.

Burdur'da yeni sezona hazırlanan Medipol Başakşehirli futbolcular, sürpriz rakibi ile neşeli anlar yaşadı. Oyuncular, antrenman alanındaki köpek ile bir süre top kapma oyunu oynadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'nde sürdüren Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in antrenmanı öncesi renkli görüntüler yaşandı. Antrenman sahasına giren Başakşehirli futbolcular, yanlarına yaklaşan köpekle top oynadı. Başakşehirli futbolcular ve kendilerinden topu almaya çalışan köpek arasında yaşananlar gülümsetti.

YORUMLAR
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Medipol Başakşehirli futbolculardan sevimli rakibe çalım Medipol Başakşehirli futbolculardan sevimli rakibe çalım Başakşehir salonda çalıştı Başakşehir salonda çalıştı
Kaynak: DHA

Başakşehir, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in sürpriz rakibi, futbolculara hem zorlu hem de neşeli anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'in sürpriz rakibi, futbolculara hem zorlu hem de neşeli anlar yaşattı - Son Dakika
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