Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor! - Son Dakika
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Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!

30.09.2022 17:11

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası Başakşehir'e transfer olan ancak yalnızca 21 dakika süre alabilen Mesut Özil, sırt ağrılarından kurtulmak için ameliyat olacağını açıkladı. Özil'in 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil ameliyat masasına yatacak. Yıldız futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre ise bir hayli uzun.

"UZUN BİR SÜRE SAHALARDA OLAMAYACAĞIM"

Dünyaca ünlü futbolcu yaptığı açıklamada, "Sırt ağrılarımdan kurtulabilmek için maalesef bu hafta sonu ameliyat olacağım. Bu sebeple uzun bir süre sahalarda olamayacağım ama en hızlı şekilde dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim." dedi.

Mesut Özil ameliyat masasına yatacak! 3 aydan önce sahalara dönmesi beklenmiyor

SADECE 3 MAÇA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'le bu sezon 3 maça çıkan Mesut Özil, sadece 21 dakika sahada kalabildi. Özil, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.

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SON DAKİKA: Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor! - Son Dakika
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