Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı

22.07.2026 22:55
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynadığı müsabaka 1-1 sonuçlandı ve turuncu-lacivertliler 2026-2027 sezonuna beraberlikle başladı.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Inter Turku, ilk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda baskısını artıran İstanbul temsilcisi, yeni transferi Emin Bayram'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, rövanş karşılaşmasında 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da Finlandiya'da Inter Turku'ya konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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