Başakşehir, Inter Turku ile UEFA Konferans Ligi'ne başlıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler bu maçla birlikte sezonun ilk resmi müsabakasını taraftarı önünde oynayacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yu konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 57 puanla 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Geçtiğimiz sezon Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi play-off turunda veda eden Başakşehir, yeni sezonda lig aşamasına kalma hedefiyle Avrupa serüvenine başlayacak.

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. Kulüp tesislerinde 2 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile oynadığı üç devreli hazırlık karşılaşmasıyla ilk etap kampını tamamladı.

İstanbul ekibi, hazırlıklarının ikinci etabını ise 5-15 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Geinberg kentinde gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, kamp sürecinde Ried ile iki, Puskas Akademia, Salzburg ve Cracovia ile de birer olmak üzere toplam beş hazırlık maçı oynadı.

3 transfer geldi, 5 futbolcu gitti

Başakşehir, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu üç isimle güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i renklerine bağlarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Eldor Shomurodov'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli golcünün bonservisini aldı.

Öte yandan İstanbul ekibinde Leo Duarte, Amine Harit ve Kazımcan Karataş'ın kiralık sözleşmeleri sona erdi. Doğan Alemdar Beşiktaş'a transfer olurken, Miguel Crespo ise Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'in yolunu tuttu.

Tek eksik Operi

Başakşehir'de Fildişi Sahilli sol bek Christopher Operi, kart cezası nedeniyle Inter Turku karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Juan Martinez Munuera düdük çalacak

Başakşehir ile Inter Turku arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak. - İSTANBUL