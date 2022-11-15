Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'den Galatasaray hezimeti sonrası eşinin paylaştığı videoyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika
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Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'den Galatasaray hezimeti sonrası eşinin paylaştığı videoyla ilgili açıklama geldi

15.11.2022 09:39

Galatasaray'a 7-0 kaybettikleri maçın ardından eşinin paylaştığı ve büyük tepki çeken videoya ilişkin suskunluğunu bozan Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, "Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a 7-0 yenilen Başakşehir'de karşılaşmanın ardından Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'in paylaştığı video büyük ses getirmişti. Deneyimli futbolcu konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

"FARKLI YÖNLERE ÇEKİLMESİ HOŞ OLMUYOR"

Mahmut Tekdemir, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Bir paylaşım yaptı eşim, şimdi bizim evimize gelen, ekmeğimizi soframızı paylaştığımız kişiler, sonra bizden bilet isteyen insanlar bu şekilde paylaşım yapınca eşimin hoşuna gitmedi ve o niyetle o paylaşımı yaptı. Herhangi bir art niyet düşünmek gibi bir durum olamaz. Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor. Bir hafta geçsin, bir hafta sonra başka bir maçta paylaşım yapabilirsin." dedi.

"DÜNYA KUPASI ARASINDA TOPARLANACAĞIZ"

Galatasaray maçını da değerlendiren Tekdemir, "Sezon geneline baktığınız zaman bize yakışmayacak bir performans oldu. Bireysel hatalar çok yaptık. Dünya Kupası arasında toparlanacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bireysel performanslarımızı artırarak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

EDA TEKDEMİR NE DEMİŞTİ?

Eda Tekdemir yaptığı paylaşımda, "Bir şey demiyorum. 7'yle siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz...Bu saatten sonra benim de tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ya da Sivasspor." ifadelerini kullanmıştı.

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Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray hezimeti sonrası olay paylaşım: Sizi o sahaya gömeriz Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray hezimeti sonrası olay paylaşım: Sizi o sahaya gömeriz

Mahmut Tekdemir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'den Galatasaray hezimeti sonrası eşinin paylaştığı videoyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'den Galatasaray hezimeti sonrası eşinin paylaştığı videoyla ilgili açıklama geldi - Son Dakika
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