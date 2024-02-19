Başakşehir, Kayserispor\'a 3-2 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Kayserispor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Figueiredo'nun savunmanın arkasına yerden attığı pasta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Piatek, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
58. dakikada sol kanattan Dubois'in yerden ortasında savunmanın dokunamadığı top ceza sahası içi sağ çaprazda Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz, topu düzeltip yakın köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
62. dakikada sol taraftan Dubois'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazit topu kontrol etti.
72. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Emirhan İlkhan ile verkaçı sonrası topla buluşan Davidson, çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp auta gitti.
84. dakikada sol taraftan topa birlikte ilerleyen Ramazan Civelek, topu kaptırdı ve sonrasında yatarak müdahalesiyle tekrar kaptığı topta ceza yayı üzerinde pasını Boa Morte'ye bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Boa Morte, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
89. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Davidson'un kafa vuruşu savunmaya da çarparken kaleci Bilal topa müdahale etti. Altıpas içerisinde Hamza Güreler'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
90+6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında Dubois'den önce Bourabia'nın elle müdahalesi sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.
90+12. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Piatek'in sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt'ın kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
Başakşehir: Volkan Babacan, Kemen, Ba (Hamza Güreler dk. 46), Opoku, Dubois, Josef (Davidson dk. 46), Deniz Türüç, Abeid (Emirhan İlkhan dk. 34), Berkay Özcan (Serdar Gürler dk. 86), Figueiredo (Keny dk. 78), Piatek
Yedekler: Muhammed Şengezer, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole (Hasan Ali Kaldırım dk. 78), Bourabia, Boa Morte, Kartal Kayra, Ali Karimi (Shukurov dk. 73), Cardoso (Kolovetsios dk. 82), Nazon (Ramazan Civelek dk. 73)
Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Mane, Ackah
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Deniz Türüç (dk. 58), Hamza Güreler (dk. 89) (Başakşehir), Nazon (dk. 9), Ali Karimi (dk. 15), Boa Morte (dk. 84) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Piatek, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir), Ali Karimi, Nazon, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı (Kayserispor) - İSTANBUL
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