Başakşehir-Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'in 2. haftasında İstanbul'da oynanacak Başakşehir- Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Kadir Sağlam'a bu maçta Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Burak Olcar görevlendirildi. - KAYSERİ