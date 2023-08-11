Başakşehir, Mounir Chouiar'ın sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Başakşehir, Mounir Chouiar'ın sözleşmesini feshetti

Son Güncelleme: 11.08.2023 21:23

Başakşehir, Mounir Chouiar'ın sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz olarak katılmaması sebebiyle oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Oyuncuyla ilgili FIFA nezdinde yasal işlem başlatılacak.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Mounir Chouiar'nın sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz olarak katılmaması sebebiyle oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Başakşehir, Mounir Chouiar'ın hazırlık kamplarına ve antrenmanlara izinsiz katılmaması, uyarılara rağmen sözleşme ihlallerini sürdürmesi üzerine oyuncuyla olan sözleşmenin tek taraflı sonlandırıldığını açıkladı. Oyuncuyla ilgili FIFA nezdinde yasal işlem başlatılacak.

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İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mounir Chouiar ile Kulübümüz arasında akdedilmiş olan 08.07.2022 tarihli Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Mounir Chouiar'ın 2023/2024 futbol sezonu açılışından bugüne kadar Kulübümüzün sezon öncesi hazırlık kamplarına ve antrenmanlarına izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmaması, bu hususta kendisine gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ağır surette ve ısrarlı bir şekilde ihlal etmesi ve bu durumun artık taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin devamını Kulübümüz açısından çekilmez kılmış olması nedeniyle, Kulübümüz tarafından tek taraflı olarak ve haklı nedenle feshedilmiştir.

Bu fesih nedeniyle Kulübümüzün uğramış olduğu zararların tazmini ve sair sportif yaptırımların uygulanması talebiyle, Mounir Chouiar'a karşı FIFA yargı mercileri nezdinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

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