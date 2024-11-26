İSTANBUL Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın konuk edeceği Moldova ekibi Petrocub, hava şartları nedeniyle gece yarısı 01.00'de İstanbul'a gelecek.
Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, Petrocub'ı İstanbul'a getirecek uçağın hava muhalefeti sebebiyle planlanan zamanda kalkmadığı bildirilirken, uçağın gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi.
Petrocub'ın bugün saat 18.00'de düzenlemeyi planladığı teknik direktör ve bir futbolcunun katılması gereken basın toplantısına katılamayacağı bildirildi. Öte yandan bugün saat 18.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Petrocub'ın planladığı son antrenmanda iptal edildi.
Başakşehir ve Petrocub arasında oynanacak mücadele yarın saat 18.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Başakşehir - Petrocub Maçının Hazırlıkları Hava Muhalefeti Nedeniyle Kesintiye Uğradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?