Başakşehir, Rapid Wien\'le Maç İçin Hazır

Spor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında karşılaşacağı Rapid Wien hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi ilk maçında Başakşehir, yarın saat 17.30'da Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü açık gerçekleştirilirken, ilk olarak istasyon çalışması yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından Başakşehirli futbolcular daha sonra top çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rapid Wien maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL