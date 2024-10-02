Başakşehir, Rapid Wien'le Mağlup Oldu - Son Dakika
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Başakşehir, Rapid Wien'le Mağlup Oldu

Başakşehir 2-1 kaybettiği maç sonrası teknik direktör Çağdaş Atan, erken hücumun sorun olduğunu belirtti.

02.10.2024 21:46
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UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, neredeyse tüm istatistiklerde önde olmalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Çağdaş Atan, "Rakipten daha fazla topla oynadığımız, şut attığımız, ikili mücadele kazandığımız bir maçı maalesef kaybettik. Maça harika bir giriş yaptık, maçı domine ettik. 20. dakikadan sonra rakip oyuna girdi. İlk 45 dakikanın tamamını kontrol altında tuttuk. Çok güzel bir gol yedik, sabırlı oynayarak çok güzel de bir gol attık. İçeriye beraberlikle girdik. Sabırlı hücum etmek, rakibi fazla dalgalandırmak ve oluşacak alanlara hücum etmeyi hedefledik ancak ikinci devre başında acele hücum etmeye çalıştık, bu anda topu kaybedip golü yedik. Golü yedikten sonra panik yaptık. Rakibe 60'a kadar geçiş fırsatları verdik, rakip bundan sona daha cesur oynamaya başladı. 60'tan 90'a kadar zorlamaya devam ettik, çok üretken olamadık. Son dakikada 1 puanı kurtarabilirdik. Sabırsız hücum ettik erken final pasları vermeye çalıştık. Sonucunda sahadan mağlubiyetle ayrıldık, rakibimizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Konferans Ligi'nin ilk 8'ine aday iki iyi takımın maçı oynandı." sözlerini kullanan Atan şöyle konuştu:

"Çok tempolu bir maç beklediğimi söylemiştim, toplu oyunda iki takımın da belirli planları var. Seviyemizin iyi bir yerde olduğunu gördük, sadece oyunun bazı bölümlerinde yeterli aklı koyamadık. Topu biraz daha hızlandırabilseydik, çok daha fazla yorulmalarını ve onlara geçişleri vermeme şansına sahip olabilirdik. Böyle güçlü bir takıma karşı daha fazla topa sahip olmak ve daha fazla şut atmak önemli. Bir değişim içindeyiz. Takımımızı fiziksel anlamda ileriye taşıyacak oyuncuları kadroya getirmemiz gerekiyor. Mevcut kadromuzla da hedefimiz ilk 8'e kalabilmek, bunu da yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün maçı kaybettik, oyunu kaybetmedik. Temel problemimiz çok erken hücum etmemizdi."

Çağdaş Atan, "Rapid Wien, önce Trabzonspor'u sonra sizin takımınızı mağlup etti. Yenilmesi bu kadar zor bir takım mı?" sorusunu, "Temel problemimiz çok erken hücum etmemizdi. Rapid ilk 8'in en ciddi adaylarından biri. Trabzonspor'u da iki maçta çok iyi oynayarak geçtiler, Trabzonspor iki maçta da oyuna hiç giremedi. Biz ise oyuna hep ortaktık. İlk yarıyı domine ettik. Trabzonspor maçıyla bizim maçımız arasında çok büyük fark vardı." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Rapid Wien'le Mağlup Oldu - Son Dakika

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