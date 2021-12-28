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Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı - Son Dakika

Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı

28.12.2021 11:31
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Real Madrid'in gözden çıkarttığı İspanyol yıldız Isco'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Real Madrid, beklentileri karşılayamayan takımın yıldız orta saha oyuncusu Isco ile yollarını ayırma kararı aldı. İspanyol basınına göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan orta saha oyuncusunu kış transfer döneminde serbest bırakmaya hazır olduğu belirtildi.

ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız orta saha oyuncusuna Süper Lig'den bir talip daha çıktı. Nexus Sport'un haberine göre, Başakşehir sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isco'yu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

BEDELSİZ KİRALIK TEKLİFİ

Başakşehir'in İspanyol yıldız için bedelsiz kiralık teklifi yaptığı, maaşının da yarısını ödeme seçeneği sunduğu iddia edildi.

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Real Madrid, Fenerbahçe, Başakşehir, Isco, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı - Son Dakika
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