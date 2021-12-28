Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı

Real Madrid, beklentileri karşılayamayan takımın yıldız orta saha oyuncusu Isco ile yollarını ayırma kararı aldı. İspanyol basınına göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan orta saha oyuncusunu kış transfer döneminde serbest bırakmaya hazır olduğu belirtildi.

ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız orta saha oyuncusuna Süper Lig'den bir talip daha çıktı. Nexus Sport'un haberine göre, Başakşehir sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isco'yu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

BEDELSİZ KİRALIK TEKLİFİ

Başakşehir'in İspanyol yıldız için bedelsiz kiralık teklifi yaptığı, maaşının da yarısını ödeme seçeneği sunduğu iddia edildi.