Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti

Başakşehir, Rizespor'u 2-0 yenerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, galibiyeti önemli buldu.

18.01.2025 20:17
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, iyi bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok önemli bir maç kazandık. Her zaman bir planı olan, iyi bir teknik adam takımına karşı iyi bir galibiyet aldık. Geçen hafta zorlu hava koşullarında oynanan Galatasaray maçından sonra sahamızın bozuk olduğunu biliyorduk. Yakın bir planla sahada olmayı tercih ettik. Kısa bağlantı oyunu oynamaya çalıştık ama sahamız buna çok izin vermedi. Bizi hataya da sevk etti. Ondan sonra direkt oynamayı tercih ettik. O şekilde golü de bulduk." diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamanın önemine vurgu yapan Çağdaş Atan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarının ilk maçı. İlk yarılar biraz balayı şeklinde geçer. Asıl gerçek hayat ikinci yarıdır. Geçen sezon ikinci yarıdaki bölümü çok iyi oynamıştık. Bu sene de onu devam ettirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Keny, antrenman temposunu hiçbir zaman aşağıya çekmedi"

Senegalli futbolcu Philippe Keny'nin performansıyla ilgili de konuşan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Keny, bu oyunu çok seven ve futbola tutkuyla bağlı biri. Bizimle olmaktan çok mutlu. Biz de onunla çalışmaktan mutluyuz. Oynatamadığımız dönemlerde antrenman temposunu hiçbir zaman aşağıya çekmedi. Çok çalıştı. Kendisine taktığı lakap 'Moral Viking'. Dönüştürdüğümüz oyun tarzında bizim için çok etkili oyunculardan biri. Lig standartları için çok iyi sayılabilecek 3 santrforum var. Transfer, sadece dış transfer değildir. Keny ve Onur Ergün gibi biraz arka planda kalmış oyuncuları rotasyona dahil edebilmek bana göre çok değerli transferlerdir. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz."

"Hamza, 1-2 hafta aramızdan uzak kalabilir"

Karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan 18 yaşındaki stoper Hamza Güreler'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Çağdaş Atan, "Arka adalesinde ufak bir problem var. İstanbul'da devamlı yağış var ama Başakşehir'de başka hava koşulları var. Burası enteresan bir yer. Saha yumuşadı ve adale problemi yaşıyoruz. Hamza, 1-2 hafta aramızda uzak kalabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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