Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Yendi

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo ile 90+11. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de 8. kez kazanan Başakşehir, puanını 29'a çıkardı. 9'uncu yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Figueiredo, ligde 6. kez gol sevinci yaşadı

RAMS Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Joao Figueiredo, bu sezon Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.

Figueiredo, ligin ilk haftasında 1-1 sona eren maçın ardından ikinci müsabakada da Çaykur Rizespor ağlarını sarsmayı başardı.

28 yaşındaki santrfor, Net Global Sivasspor maçında 2, Onvo Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında da birer gole imza atmıştı.

Başakşehir, Figueiredo'nun gol sevinci yaşadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Turuncu-lacivertlilerin ikinci golünü atan Ömer Ali Şahiner ise bu sezon ligde ilk kez ağları sarstı.

Hamza Güreler, maça devam edemedi

Başakşehir'in 18 yaşındaki stoperi Hamza Güreler, yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Üçlü savunmanın sağında görev yapan Hamza, sol arka adalesindeki sakatlık gerekçesiyle müsabakaya devam edemedi. Genç futbolcunun yerine 41. dakikada Lucas Lima oyuna dahil oldu.

Onur Ergün, cezalı duruma düştü

Turuncu-lacivertli ekipte Onur Ergün, 68. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Onur, ligin 21. haftasında oynanacak Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Onur Ergün, ayrıca sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda çıkmak zorunda kaldı. 32 yaşındaki orta sahanın yerine 72. dakikada Berat Özdemir oyuna girdi.

Çaykur Rizespor, VAR sonucu kazandığı penaltıyı değerlendiremedi

Karşılaşmanın 79. dakikasında Çaykur Rizespor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Taha Şahin'in sağdan ortasında Ghezzal ile girdiği hava topu mücadelesinde Deniz Türüç'ün ceza sahasında meşin yuvarlağa eliyle dokunduğunu belirleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı kararı verdi. 80'inci dakikada Rachid Ghezzal'ın penaltısında kaleci Muhammed Şengezer, sol köşeden topu kornere çeldi.

Ghezzal, Süper Lig'de ilk kez penaltı vuruşundan faydalanamadı. Cezayirli oyuncu, daha önce kullandığı 7 penaltıda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.