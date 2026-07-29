Başakşehir, Rövanş İçin Inter Turku\'ya Gidiyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk olacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın TSİ 19.00'da Finlandiya ekibi Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, rövanştan istediği sonucu alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor.

İstanbul temsilcisi turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Vaduz ile Escaldes eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Vaduz, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazanarak tur için avantaj elde etti.

Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Christopher Operi, Inter Turku karşılaşmasında forma giyebilecek.

Nathan Verboomen düdük çalacak

Inter Turku ile Başakşehir arasında oynanacak maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan hakem Nathan Verboomen yönetecek. Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ve Maarten Toeback yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.