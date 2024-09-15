Başakşehir, Samsunspor'a Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Başakşehir, dün oynanan maçta deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etmişti.