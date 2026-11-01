Başakşehir, Samsunspor'a karşı ilk yarıyı 3-1 üstünlükle kapattı - Son Dakika
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Başakşehir, Samsunspor'a karşı ilk yarıyı 3-1 üstünlükle kapattı

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Trendyol Süper Lig 10. haftasında İstanbul Başakşehir ile Samsunspor arasındaki maçın ilk yarısı 3-1 ev sahibi üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir'de Shomurodov, Skov Olsen ve Emin Bayram fileleri havalandırırken Samsunspor'un ilk yarıdaki tek golü Coulibaly'den geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Murat Şener

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Brnic, Shomurodov, Selke

Samsunspor: Bilal Bayazıt, Erakovic, Guarino, Drapinski, Sekongo, Celil Yüksel (Dk. 15 Ohlenschlaeger), Mendes, Tomasson, Watt, Coulibaly, Bayo

Goller: Dk. 10 Shomurodov, Dk. 26 Skov Olsen, Dk. 41 Emin Bayram (Başakşehir), Dk. 22 Coulibaly (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 4 Sekongo (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki İstanbul Başakşehir-Samsunspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Başakşehir öne geçti. Soldan Brnic'in yerden ortasında Shomurodov, altıpasın hemen gerisinden tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Oyun kurmak isteyen kaleci Muhammed Şengezer'in ceza sahası dışında hatalı pası sonucunda araya giren Bayo, topu bekletmeden Coulibaly'ye aktardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

26. dakikada turuncu-lacivertli takım, ikinci golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Kharebashvili'nin pasında topu Skov Olsen kontrol etti. Danimarkalı oyuncunun ceza yayından şutunda altıpasın içinde Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

41. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaluzinski'nin soldan kullandığı kornerde Emin Bayram, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Mücadelede ilk yarı Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigEmin BayramSamsunsporBaşakşehirİstanbulSporSon Dakika

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