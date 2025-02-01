Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Geçti - Son Dakika
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Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

01.02.2025 21:11
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in son çizgiden topu içeri çevirdi. Piatek'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada sağ kanatta Deniz Türüç'ün pasına hareketlenen Kemen, son çizgiye inerek pasını Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 3-0

71. dakikada savunmadan seken topu ceza yayı sağında kontrol eden Bennasser'in sert şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in rakibini geçerek içeriye sert ortasında Keny gelişine şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top az farkla dışarı gitti.

86. dakikada Duarte'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpasın önünde Davidson kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Yusuf Sarı dk. 83), Olivier Kemen (Djalo dk. 82), Miguel Crespo (Ömer Faruk Beyaz dk. 74), Ömer Ali Şahiner (Davidson dk. 74), Krzysztof Piatek (Hamza Güreler dk. 82), Philippe Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Figueiredo, Halit Emre Acun

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka (Yunus Emre Çift dk. 46), Van Drongelen, Marc Bola (Celil Yüksel dk. 83), Bennasser, Olivier Ntcam, Gaetan Loura (Soner Gönül dk. 65), Carlos Holse, Kingsley Schindler (Arbnor Muja dk. 65), Mouandilmadji (Ercan Kara dk. 65)

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Soner Aydoğdu, Muhammet Özbaskıcı, Mustafa Tan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Piatek (dk. 19, 58 ve 69), Davidson (dk. 86) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Crespo (Başakşehir), Van Drongelen, Yunus Emre Çift (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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