Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 yenerek Nuri Şahin'e önemli galibiyet sevinci yaşattı - Son Dakika
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Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 yenerek Nuri Şahin'e önemli galibiyet sevinci yaşattı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 5-2 yendi. Teknik direktör Nuri Şahin, bu galibiyetin önemli ve değerli olduğunu, duran toptan buldukları 2 golün de kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın başından sonuna kadar istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Nuri Şahin, "Bizim için önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Attığımız goller ve gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti. Kulübeden gelen oyuncuların oyuna katkı sağlaması da iyi bir mesajdı. Bu da beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada duran toptan 2 gol atmalarına ilişkin Şahin, "Duran toplardan sorumlu antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Duran toplara önem veriyoruz. Antrenmanlarda bu konuya daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bu, hepimiz için çok değerli ve mutluluk verici. Umarım devamı gelir." diye konuştu.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigNuri ŞahinSamsunsporBaşakşehirİstanbulSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir, Samsunspor'u 5-2 yenerek Nuri Şahin'e önemli galibiyet sevinci yaşattı - Son Dakika
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