Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Avrupa'ya gidebilmek için 4 tane final maçımız kaldı' - Son Dakika
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Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Avrupa'ya gidebilmek için 4 tane final maçımız kaldı'

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: \'Avrupa\'ya gidebilmek için 4 tane final maçımız kaldı\'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor'u mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın 4. sıraya yükseldiğini ve Avrupa'ya gitmek için 4 final maçlarının kaldığını belirtti. Atan, oyuncularının performansından gurur duyduğunu ve büyük bir mesafe katettiklerini söyledi.

27.04.2024 22:34
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, çok iyi bir takıma karşı kazandıklarını belirterek, "Şu an 4. sıraya yükselmiş vaziyetteyiz. Bütün ipler bizim elimizde Avrupa'ya gidebilmek için, 4 tane final maçımız kaldı. Kendi maçlarımızı kazanırsak, kayıtsız şartsız Avrupa'ya gidebileceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yaklaşık 20 maçtır final maçları oynadıklarını söyledi. Bugünkü maçın da hem kendileri hem de Hatayspor için çok önemli olduğunu kaydeden Atan, "Çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü Hatayspor için kırılma maçlarından bir tanesi. Çok iyi bir takıma karşı kazandığımızı söyleyebilirim. Oyunu son dakikaya kadar bırakmadılar. Forse etmeye çalıştılar. Uzun topla bizi ceza sahamıza ittirmeye çalıştılar. Oyuncularımla gurur duyuyorum gerçekten. Şu an 4. sıraya yükselmiş vaziyetteyiz. Bütün ipler bizim elimizde Avrupa'ya gidebilmek için, 4 tane final maçımız kaldı. Kendi maçlarımızı kazanırsak, kayıtsız şartsız Avrupa'ya gidebileceğiz. Bu bizim için büyük bir heyecan. Bunu geçen hafta da söyledim. Çünkü başlangıç noktasından bugüne gelinen noktaya bakarsak eğer, çok büyük mesafe kaydettik. Oyuncularıma da söyledim, ben onlarla gurur duyuyorum ama onların kendileriyle gurur duyması gerekiyor. Çünkü çok çok uzun ve zorlu yoldan bir dönüş yaptılar. Çok büyük irade koydular, pes etmediler, kırılmadılar. Bize inandılar, sadık kaldılar planlara ve ikna oldular" diye konuştu.

Çok önemli bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Atan, "Ama onun yanında da Hatayspor'a ve Volkan Hocaya, bu iyi takıma başarılar diliyorum. Bundan sonraki maçlarında çok zorlu bir süreç, umarım istediklerini alırlar. Diğer bütün düşme potasındaki takımlara da başarılar diliyorum. Çok zorlu maçlar, bizde 2-3 haftadır sürekli aşağıdaki takımlarla da oynuyoruz. Gerçekten oynaması zor, rekabetçi maçlar oluyor. O yüzden bütün takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Avrupa'ya gidebilmek için 4 tane final maçımız kaldı' - Son Dakika
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