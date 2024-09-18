Başakşehir Teknik Direktörü Mağlubiyet Üzerine Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Mağlubiyet Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Başakşehir Teknik Direktörü Mağlubiyet Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Çağdaş Atan, Samsunspor'a 2-0 yenilgi sonrası zemin ve disiplin sorunlarına dikkat çekti.

18.09.2024 23:49
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Samsunspor'a 2-0 yenilen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, uzun süre sonra mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçta 0-0'lık bölümünde oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Uzun zamandan sonra ilk defa bir mağlubiyet aldık. Bence 1-0'a kadar oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Rakibe neredeyse hiç ciddi gol pozisyonu vermeden, oyunu kontrol ederek, az da olsa iyi pozisyonlara girerek gol de atacağımızı düşündüğümüz anlarda çok kötü bir gol yedik maalesef. Bizim için bugün olumsuz gibi gözüken taraf özellikle 2-0'dan sonra rakibe çok fazla geçiş fırsatı verdik. Biraz disiplinden uzak gözüktük. Bu açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi."

Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynandığı stadın zemininden şikayet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kulübün sorumluluğunda mı bunu da tam bilmiyorum ama bu zeminlerin çok daha iyi olması gerekiyor bence. Burada önümüzdeki ayda sanırım bir milli maç var. Milli maçın burada çok verimli oynanacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu zeminlere çok dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında 1-0'dan sonra Samsunspor birkaç tane geçiş pozisyonu yakalayarak gol aradı. Bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. 4 gün önce Bodrum deplasmanı vardı. Nemli ve sıcak havadan buraya geldik. Bir rotasyon yaptık. Biraz yorgun gözüktük açıkçası. Onun dışında Samsunspor'u galibiyetimden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Mağlubiyet Üzerine Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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