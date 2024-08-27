Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic'i ağırlıyor - Son Dakika
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's Athletic'i ağırlıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi\'nde St. Patrick\'s Athletic\'i ağırlıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i konuk edecek. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncularına güvendiğini ve maçla ilgili endişesi olmadığını söyledi.

27.08.2024 19:16
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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçla ilgili endişesi olmadığını oyuncularına çok güvendiğini söyledi.

Çağdaş Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncularından Hamza Güreler ile katıldı.

"Heyecanlıyız, istekliyiz, hazırız." sözleriyle basın toplantısına başlayan Çağdaş Atan, şunları kaydetti:

"Beş tane eleme maçı oynadık, bu altıncı ve en önemlisi. Başakşehir kulübü 11 yaşına gelmiş genç bir dev, 11 yıllık tarihine birçok final maçı sığdırmış bir kulüp ama son 2-3 senedeki en önemli maçı oynayacak. Finansal durum, potansiyelli oyuncuları Avrupa'ya sunabilmek, kendi oyunumuzu test etmek ve kulübün marka değerini yukarılara çekmek için çok önemi bir final maçı. Tüm kulüp olarak bu maça konsantre olduk. Aynı şekilde St. Patrick's'in tarihinin de belki en önemli maçı. Onlar da ilk maçta bu turu ne kadar önemsediklerini bize gösterdi."

İlk maçın başında uzun yolculuk ve hava şartları nedeniyle oyuna iyi başlayamadıklarını aktaran Atan, "Kalan bölümde oyunu iyi kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Hücumda sıkıntılar yaşadık ama oynadığımız maçtan sonra önemli veriler elde ettik. Kafamızda çok net resimler oluştu, bunu oyuncularımızla paylaştık. Hücumsal opsiyonları çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Oyunu domine etmemiz gerekiyor ama geçişlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Hazırız, oyuncularıma güveniyorum. Tüm takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Atan, kendilerine güvendiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Turun favorisinin biz olduğumuz ortada ama kağıt üzerindeki favoriler sahada kazanacak diye bir şey yok. Güçlü oyunumuzu sahada göstermeliyiz. Çok erken ritim bulup topun kontrolünü ele alıp, iyi oynamamız gerekiyor. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Favori gözükmediği maçlarda turu atladı. Bize bazı zorluklar yaşattılar ama orada yaşadığımız sıkıntı üçüncü bölgede verimli olamamamızdan kaynaklandı. Oyuncularıma çok güveniyorum maçla ilgili çok fazla endişem yok. Arzumuz, heyecanımız ve isteğimiz var. Amacımız Konferans Ligi'nin lig aşamasına kalabilmek. Bizim bir hayalimiz var. Oyuncularım ve takımımla ilgili daha büyük hayallerim var. Önce ve ilk hedefimiz yarın, sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "İki transfer yapmak istiyoruz. Sol bek ve sağ öne iki oyuncu almamız gerekiyor. Bu iki transferle transferi kapatmak istiyoruz. Bir fırsat transferi de oluşursa buna karar verebiliriz." açıklamasında bulundu.

Hamza Güreler: "Harika bir skorla galip geleceğimizi düşünüyorum"

Başakşehir'in genç savunma oyuncusu Hamza Güreler, Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk maçın kendileri için zor olduğunu aktaran Hamza, "Orada farklı bir atmosferde oynadık. 0-0 çok kötü değil ama hava şartları çok farklıydı. Rakibi iyi analiz ettik, yarın ufak noktalar var düzeltmemiz gereken şeyler var. Yarın ortaya iyi bir futbol koyacağımızı ve harika bir skorla galip geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah Konferans Ligi'ne kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Genç yaşta Avrupa kupalarında oynamanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Hamza, "Bu yaşlarda bu maçlarda boy göstermek kolay değil. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana desteğini esirgemedi, arkamda durdu. Bu tarz destekler benim gibi genç oyuncular için çok önemli. Güvendiklerinde de mahcup etmiyoruz. Bu güveni verdiğimiz sürece genç oyuncular daha fazla şans bulacaktır. Avrupa kupaları kendimizi göstermemiz için önemli bir platform. Gençler olarak her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Yarınki maç için de inşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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