Başakşehir ve Beşiktaş 1-1 Berabere

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Toure (Dk. 34 Rashica), Oh

Goller: Dk. 36 Selke (RAMS Başakşehir), Dk. 43 Oh (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.