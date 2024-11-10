Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45+3. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.
Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Serdar Gürler, Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Kemen, Berkay Özcan, Keny, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Emre Kaplan, Davidson
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Zaynutdinov, Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Sarı kartlar: Crespo (Başakşehir), Gedson Fernandes (Beşiktaş) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Başakşehir ve Beşiktaş İlk Yarısı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika
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