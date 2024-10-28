(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir sahasında İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde İkas Eyüpspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.
Karşılaşmanın 28. dakikasında İkas Eyüpspor Mame Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 İkas Eyüpspor üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında RAMS Başakşehir'in kazandığı penaltı vuruşunu Jerome Opoku gol ile sonuçlandırarak skoru 1-1'e getirdi.
Müsabakanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca taraftar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?