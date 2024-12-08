Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Ba, Lima, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar
Sarı kart: Dk. 44 Opoku (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
12. dakikada Crespo'nun sağdan ortaladığı topa Kemen ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alınan döndü.
15. dakikada Cemali Sertel'in ortasında, ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
30. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Görkem Sağlam ceza alanı dışında sol çaprazından şutunu çekti, üst direğe çarparak kale çizgisine inen top ağlara gitmedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir ve Hatayspor İlk Yarısı 0-0 Berabere - Son Dakika
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