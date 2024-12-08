Başakşehir ve Hatayspor İlk Yarısı 0-0 Berabere - Son Dakika
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Başakşehir ve Hatayspor İlk Yarısı 0-0 Berabere

Trendyol Süper Lig'deki maçta Başakşehir ile Hatayspor'un ilk yarısı golsüz tamamlandı.

08.12.2024 20:16
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Ba, Lima, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Sarı kart: Dk. 44 Opoku (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

12. dakikada Crespo'nun sağdan ortaladığı topa Kemen ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alınan döndü.

15. dakikada Cemali Sertel'in ortasında, ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

30. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Görkem Sağlam ceza alanı dışında sol çaprazından şutunu çekti, üst direğe çarparak kale çizgisine inen top ağlara gitmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir ve Hatayspor İlk Yarısı 0-0 Berabere - Son Dakika

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