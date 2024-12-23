Başakşehir ve Kasımpaşa 2-2 Berabere

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Crespo'nun savunma arkasına pasında Piatek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yerden vuruşunda kaleci ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.
52. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Piatek'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci topu çıkardı. Pozisyonun devamında Piatek'in vuruşu yandan auta gitti.
68. dakikada Winck'in sağ kanattan pasında savunmadan seken topa Gökhan Gül ceza yayı üzerinden sert vurdu ve yakın direk dibinden golü buldu. 2-2
70. dakikada Kemen'in derinlemesine pasında topu alan Piatek'in ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle kornere gitti.
74. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top kale alanı önündeki Piatek'te kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Ogün Kamacı
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen (Ömer Faruk Beyaz dk. 86), Hamza Güreler, Duarte, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Szysz (Davidson dk. 60), Figueiredo, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Pelkas, Djalo, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Aytaç Kara dk. 71), Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall (Sadık Çiftpınar dk. 86), Hajradinovic (Cafu dk. 90+1), Barak (Espinoza dk. 71), Brekalo, da Costa (Erdem Çetinkaya dk. 90+1)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Bahtiyar Özden, Taylan Aydın
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Piatek (dk. 9 pen. ve dk. 42 pen.) (Başakşehir), da Costa (dk. 3), Gökhan Gül (dk. 68) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Figueiredo, Hamza Güreler (Başakşehir), Winck, Hakan Keleş (Teknik Direktör), da Costa, Yasin Özcan, Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa) - İSTANBUL
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