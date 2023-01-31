Başakşehir ve Kasımpaşa ile anılmıştı! Seferovic'in yeni adresi İspanyol ekibi Celta Vigo oldu - Son Dakika
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Başakşehir ve Kasımpaşa ile anılmıştı! Seferovic'in yeni adresi İspanyol ekibi Celta Vigo oldu

31.01.2023 14:27

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'in Celta Vigo'ya transfer olduğu bildirildi. Galatasaray'da performansı yetersiz bulunan ve adı Başakşehir ve Kasımpaşa ile anılan İsviçreli golcü, sezonun geri kalanında kiralık olarak İspanyol ekibinde top koşturacak.

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu. İsviçreli golcü sezonun geri kalanında Celta Vigo için ter dökecek.

YENİ ROTASI İSPANYA

Haris Seferovic'in bonservisini elinde bulunduran Benfica, İsviçreli golcünün kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağlandığını bildirdi. Başakşehir ve Kasımpaşa ile adı anılan İsviçreli golcü sezonun geri kalanında İspanyol ekibinin formasını giyecek.

SÜPER LİG'DE GOLÜ YOK

Sezon başında Galatasaray'ın renklerine bağladığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayı giydiği 10 Süper Lig maçında hiç gol atamadı. Deneyimli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol attı.

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SON DAKİKA: Başakşehir ve Kasımpaşa ile anılmıştı! Seferovic'in yeni adresi İspanyol ekibi Celta Vigo oldu - Son Dakika
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