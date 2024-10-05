Başakşehir ve Kayserispor 1-1 Berabere

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SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Başakşehir FK sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Başakşehir FK, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salim Mazlum ve Murat Temel üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Bu dakikanın ardından ev sahibi ekip, Pelkas ve Berkay Özcan ile girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Mücadelede gol perdesini konuk Kayserispor açtı. 32'nci dakikada Cardoso'nun asistinde Mane ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Başakşehir, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği yaparak başladı. Turuncu-lacivertli ekip, 47'nci dakikada penaltı kazansa da VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, penaltı kararını iptal etti. 53'üncü dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kayserispor savunmasının hatalı pası sonrasında topla buluşan Serdar Gürler, havadan pasıyla Piatek'i savunma arkasına kaçırdı. Piatek ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.