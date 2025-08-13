Başakşehir - Viking: İlk Yarı Eşitlik - Son Dakika
Spor

Başakşehir - Viking: İlk Yarı Eşitlik

Başakşehir - Viking: İlk Yarı Eşitlik
13.08.2025 20:03
UEFA Konferans Ligi rövanşında Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere ilk yarıyı tamamladı.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir, Norveç ekibi Viking ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına sarkarak topu kontrol eden Shomudorov, kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

12. dakikada Shomurodov, ceza sahası içi sol çaprazda topu içeri çevirdi. Sırtı dönük topu kontrol eden Crespo'nun bekletmeden pasında Ömer Faruk'un şutunda kaleci Klaesson ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

19. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Berat Özdemir'in sert şutunda kaleci Klaesson'dan seken topu savunma taca gönderdi.

34. dakikada Tripic'in sağ kanatta pasında Joe Bell ceza sahasına topu ortaladı. Arka direkte Onur Bulut'un ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada orta sahada kazanılan topu Berat hızla Selke'ye aktardı. Davie Selke, Shomurodov ile hızlı paslaşmasının ardından ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Eldor Shomurodov, Davie Selke

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Hamza Güreler, Yağız Dilek, Ebosele, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Berkay Aslan, Ivan Brnic, Nuno da Costa

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Viking: Klaesson, Henrik Heggheim, Henrik Falchener, Martin Roseth, Sondre Bjorshol, Anders Baertelsen, Joe Bell, Askildsen, Sander Svendsen, Zlatko Tripic, Veton Berisha

Yedekler: Arild Ostbo, Herman Haugen, Vevatne, Kristoffer Haugen, Hilmir Mikaelsson, Jakob Hansen, Nicholas D'Agostino, Ruben Alte, Peter Christiansen, Simen Kvia-Egeskog, Edvin Austbö, Vetle Auklend

Teknik Direktör: Morten Jensen

Goller: Onur Bulut (dk. 34 k.k.) (Viking), Davie Selke (dk. 40) (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

