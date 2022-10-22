Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gecenin kahramanı Diego Rossi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Diego Rossi yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

"GÜZEL BİR ŞUTLA GOLÜ ATTIM"

Attığı golü anlatan Uruguaylı yıldız, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadelerini kullandı.