Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım

22.10.2022 22:32

Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'ye 84. dakikada galibiyeti getiren golü atan Diego Rossi, karşılaşmanın ardından, "Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gecenin kahramanı Diego Rossi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Diego Rossi yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

"GÜZEL BİR ŞUTLA GOLÜ ATTIM"

Attığı golü anlatan Uruguaylı yıldız, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Başakşehir galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin hocası Jesus o futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi
22:54 MetroPoll'ün son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en yakın rakibi arasındaki fark dikkat çekti
22:31 Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım
22:19 Güzel oyuncu Ece Dizdar'ın fotoğrafına yorum yağdı: Tüm kalçan açık
22:01 Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi
21:33 Aracında boğazından defalarca bıçaklanan taksi şoförü yaşamını yitirdi
20:58 İngiliz gelinin ortalığı karıştıran talepleri damadı kaçırdı
21:00 Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın
20:51 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan seçimlerin ikinci tura kalması durumunda sergileyecekleri tavrı açıkladı
20:42 Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 22:58:41. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement