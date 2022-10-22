Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Rossi konuştu: Güzel bir şutla golü attım

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gecenin kahramanı Diego Rossi maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Diego Rossi yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.
Attığı golü anlatan Uruguaylı yıldız, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadelerini kullandı.
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