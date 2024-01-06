 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. İstanbul ekibi, bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini yakalayarak son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Başakşehir'in puanı 20'ye yükselirken, Adana Demirspor'un puanı ise 28'e çıktı.

Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü
06.01.2024 - 18:23,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini yakalayan İstanbul ekibi, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon yalnızca bir kez 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Bu sezon 5. beraberlik

Ligdeki 5. beraberliğini alan RAMS Başakşehir puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon 7. beraberliğini yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise puanını 28'e çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekip 16. haftanın erteleme maçında 9 Ocak Salı günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise 10 Ocak Çarşamba günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Yusuf Sarı sakatlandı

Yukatel Adana Demirspor'un önemli isimlerinden Yusuf Sarı, karşılaşmanın 89. dakikasında sakatlandı.

Adana ekibinin hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kaldı. Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Yusuf, oyuna devam edemedi. Yusuf'un yerine 90+1. dakikada Zeneli oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Adana, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika


18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02
Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 19:41:09. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement