Başakşehir\'den Lemina için açıklama

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a transfere dair açıklamalarda bulundu.

''TRANSFERİN SON GÜNÜNE KADAR NE OLUR BİLEMEM''

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mario Lemina'nın transfer durumu ile ilgili konuşan Göksel Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz." dedi.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

32 yaşındaki Gabonlu futbolcusu ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da Lemina'nın takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.