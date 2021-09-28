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Başantrenör Akkaya: "Yüzümüzün akıyla çıktığımızı söyleyebilirim" - Son Dakika

Başantrenör Akkaya: "Yüzümüzün akıyla çıktığımızı söyleyebilirim"

28.09.2021 23:18
Başantrenör Akkaya:

ELAZIĞ (İHA) – Eurocup eleme turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulunan Elazığ İl Özel İdare Başantrenör Aziz Akkaya, "Yüzümüzün akıyla çıktığımızı söyleyebilirim. Maçın başındaki fark herkesi yanılttı, sonuçta onlar da kötü bir takım değil.

ELAZIĞ (İHA) – Eurocup eleme turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulunan Elazığ İl Özel İdare Başantrenör Aziz Akkaya, "Yüzümüzün akıyla çıktığımızı söyleyebilirim. Maçın başındaki fark herkesi yanılttı, sonuçta onlar da kötü bir takım değil. Sonuçta biz daha iyi oynadık, onlar da kaçırmışlardı" dedi.

Tarihinde ilk kez bir Avrupa takımını ağırlayan Elazığ'da, alınan galibiyet yüzleri güldürdü. Paok'u 62-58 yenerek Avrupa serüvenine galibiyetle başlayan Elazığ İl Özel İdare'de maç sonu Başantrenör Aziz Akkaya ile sporcular Hatice Şuğranur Sönmez ve Nuran Tutsak açıklamalarda bulundu.

"Sonuçta biz daha iyi oynadık, onlar da kaçırmışlardı"

Elazığ'da ilk kez bir Avrupa maçına oynandığına dikkat çeken Başantrenör Aziz Akkaya, "Yüzümüzün akıyla çıktığımızı söyleyebilirim. Maçın başındaki fark herkesi yanılttı, sonuçta onlarda kötü bir takım değil. Sonuçta biz daha iyi oynadık, onlar da kaçırmışlardı. Perşembe günü biraz daha fazla taraftar desteği bekliyoruz. Çünkü Elazığ'da salonun hep dolu olduğu söyleniyordu bize ama bugün maalesef çok fazla destek yoktu. İnşallah Perşembe günü taraftar desteğini daha fazla arkamıza alıp bu turu geçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Maça çok konsantre çıktık"

Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Hatice Şuğranur Sönmez, "Maça çok konsantre çıktık. İlk yarı elimizden geleni yaptık. İkinci yarı bir düşüş yaşadık ama bu durum bizi yere düşürmedi. İkinci maçta çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Maç sonuna kadar çok iyi oynadık"

Galibiyetten dolayı çok mutlu oldukları belirten takımın oyun kurucusu Nuran Tutsak ise, "Evimizde çok güzel bir maç oynadık. Elimizden geleni gerçekten yaptık. Maç sonuna kadar çok iyi oynadık. Maç içinde düşüşler, inişler, çıkışlar olabilir bu basketbol. Seyircimiz sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzdeki Perşembe günü de kazanıp Eurocup'ta yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Aziz Akkaya, Elazığ, Paok, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başantrenör Akkaya: 'Yüzümüzün akıyla çıktığımızı söyleyebilirim' - Son Dakika Spor


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