Başantrenör Dusart, Karadağ, İsrail ve Polonya maçlarına hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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Başantrenör Dusart, Karadağ, İsrail ve Polonya maçlarına hazır olduklarını söyledi

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Başantrenör Dusart, Karadağ, İsrail ve Polonya maçlarına hazır olduklarını söyledi
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Başantrenör Dusart, Karadağ, İsrail ve Polonya maçlarına hazır olduklarını söyledi
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Başantrenör Frederic Dusart, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu'nda Karadağ, İsrail ve Polonya maçları öncesi takımın hazır olduğunu söyledi. Dusart, üç maçı en iyi şekilde tamamlamaya odaklandıklarını ve önceliğin takım olduğunu belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Frederic Dusart, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu'nda oynayacakları Karadağ, İsrail ve Polonya maçları öncesi yaptığı açıklamada, "Olabildiğince bu üç maçı da en iyi şekilde tamamlamaya odaklanmış durumdayız. Takımımız hazır, herkes hazır" dedi.

FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu'nda Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Başantrenör Frederic Dusart, açıklamalarda bulundu. Milli takımın başına geçmekten dolayı onur duyduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Şu anda başantrenör olarak göreve başladım. Tabii Karadağ maçıyla başlayacağız ama öncelikli olarak bizim odak noktamız takımımızın kendisi. Karadağ takımını ve Karadağ maçını bir sonraki adım olarak düşünüyoruz. Çünkü başantrenör değişikliğiyle birlikte yeni alışkanlıklar edinmemiz ve bunları geliştirmemiz gerekecek. O nedenle öncelikle takımımıza odaklanıyoruz ama olabildiğince bu üç maçı da en iyi şekilde tamamlamaya odaklanmış durumdayız. Karadağ zor bir takım. O nedenle ilginç bir maç olacağını öngörüyoruz. Ancak esas noktalara odaklanarak maçı kazanma hedefimizden şaşmayacağız. Ayrıntılarda boğulmaya çok vaktimiz yok ama takımımız hazır, herkes hazır" diye konuştu.

"Takımda çok iyi bir kimya yakalandığını söylemeliyim"

Daha önce Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Türkiye ile karşılaştıklarını ve oyuncuları tanıdığını belirten Dusart, "Çünkü Belçika'da yardımcı antrenördüm ve orada Türkiye ile de karşılaştığımız için takımdaki oyuncuları tanıyorum. İlk izlenimlerime gelecek olursam, takımda çok iyi bir kimya yakalandığını söylemeliyim. Basın toplantısının ardından ilk rakip antrenmanımızı yapacağız. Bu antrenmandan sonra sorsaydınız belki daha iyi cevap verebilirdim ama şu anda gerçekten çok kısa bir zamanımız olmasına rağmen takım olarak olabildiğince hazır olduğumuzu belirtelim" ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların adaptasyona katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Daha önce birlikte çalıştığı bazı oyuncularla iletişim halinde olduğunu dile getiren Dusart, "Sevgi, Derin ve Gökşen ile irtibatım oldu. Milli takım hakkında kendileriyle de görüştük. Sonuçta onların da Galatasaray'da benim antrenörlüğümle geliştirdikleri belli başlı alışkanlıklar var. Elif de dahil olmak üzere hepsinin takımın çok hızlı adapte olmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Benim oynatma stilime ve aynı zamanda takımın gidişatına yönelik çok değerli bir katkı sunacaklarından eminim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EuroBasketPolonyaKaradağİsrailSporSon Dakika

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