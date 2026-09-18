Başantrenör Mehmet Fatih Işık, eşi Fatma Atalar Işık ile Odunpazarı'nda aynı takımda - Son Dakika
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Başantrenör Mehmet Fatih Işık, eşi Fatma Atalar Işık ile Odunpazarı'nda aynı takımda

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Başantrenör Mehmet Fatih Işık, eşi Fatma Atalar Işık ile Odunpazarı\'nda aynı takımda
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Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekibi Odunpazarı'nın başantrenörü Mehmet Fatih Işık, eşi deneyimli oyuncu Fatma Atalar Işık'ı takıma transfer etti. Genç kadroya tecrübe katmak isteyen Işık çifti, Odunpazarı'nın lig ve Avrupa hedefleri için birlikte çalışıyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Odunpazarı'nın başantrenörü Mehmet Fatih Işık ile takımın deneyimli oyuncusu ve eşi Fatma Atalar Işık, kulübün başarısı için birlikte mücadele ediyor.

Hentbola adadıkları yaşamlarını aynı takımda sürdüren çiftin birlikteliği, Mehmet Fatih Işık'ın Tekirdağ'da Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı'nda antrenörlük yaptığı dönemde başladı.

Bu dönemde tanışan çift, 3 yıl önce ilişkilerini evlilikle taçlandırdıktan sonra Tekirdağ'dan ayrılarak Bursa'da yaşamaya başladı.

Fatma Atalar Işık, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyerken eşi de aynı dönemde Kongo Milli Takımı'nda görev yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yaşanan yönetim değişikliği sonrası Mehmet Fatih Işık göreve getirildi. Bu dönemde Fatma Atalar Işık da sporculuk kariyerine ara vererek beden eğitimi öğretmenliğine yöneldi.

Milli formayla uzun yıllar başarıyla mücadele eden Fatma Atalar Işık, ilerleyen süreçte imza attığı Odunpazarı'nın 1. Ligde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladı.

Mehmet Fatih Işık'ın da sezon öncesinde Eskişehir ekibiyle anlaşması üzerine başarılı çift, aynı takımda buluştu.

Hentbolu yaşamlarının merkezine alan çift, Odunpazarı'nın sezon boyunca lig ve Avrupa hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Eşimin yanımda olması benim için gurur, onur verici"

Başantrenör Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, kulüplerinin genç bir kadrosunun bulunduğunu belirterek tecrübeye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bu kapsamda eşinin tecrübesinden faydalanmak istediklerini dile getiren Işık, "Takımımız genç ve dinamik olduğu için tecrübeli bir oyuncuya, ablaya ve lidere ihtiyaç vardı. Eşime transfer teklifinde bulunarak Odunpazarı'nın başarısı için birlikte ter dökmeyi önerdim." diye konuştu.

Işık, eşiyle aynı takımda çalışmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Eşimin yanımda olması benim için gurur, onur verici. Bundan dolayı açıkçası çok mutluyum. Sporcu kalitesi, karakteri, kimliği ortada. Türkiye kadın hentbolunda özellikle Fatma Atalar büyük bir isme sahip. O büyük ismin tecrübelerinden saha içerisinde sporcu arkadaşlarımızın, hoca olarak da benim fazlasıyla yararlanmamızı istiyorum. Takımımızın başarısında çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum."

Evde eşinin, sahada ise kendisinin sözünün geçtiğini anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Şaka bir yana ikimiz de profesyoneliz. Profesyonelliğin gerektirdiği gibi işimize özen gösteriyoruz. Evde de özel hayatımıza ona göre profesyonelliğin getirdiği şekilde davranıyoruz. Eşim olduğu için söylemiyorum, bana her anlamda katkısı, desteği çok büyük. Kendisiyle onur duyuyorum iyi ki eşim. Sizlerin huzurunda ona teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim en büyük yegane destekçim, arkamdaki en büyük güç kendisi."

Eşine saha içinde yardımcı olmak istiyor

Fatma Atalar Işık, eşine saha içinde yardımcı olmak istediğini söyledi.

Antrenman eksiğinin bulunduğunu aktaran Işık, "Eksiklerimi tamamladıktan sonra ben de öyle bir şey yapmak istiyorum. Bir orta oyun kurucu olarak da antrenör eşim olmasa bile o vazifeyi görmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Işık, takımın genç ve dinamik olduğunu dile getirerek, "Yeni bir takım olduğu için bir şeylerin oturması lazım. Buna antrenör olarak eşim, oyunun içerisinde de ben çocuklara destek vererek bunu sağlarız diye düşünüyorum, inşallah." diye konuştu.

Aynı takımda bulunmalarının özel hayatlarına yansımasını değerlendiren Işık, "Yaşayıp göreceğiz. Daha çok fazla tecrübe etmedik. Daha sık antrenmanlara katılabilirsem, öğretmenlik görevime bu şehirde devam edip burada bir ev hayatımız olursa göreceğiz. Mesela evin içinde çifte üzüntü ya da çifte mutluluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, evde karşılaşmaları yeniden izleyip birlikte fikir alışverişinde bulunduklarını anlatarak saha içinde eşinin bir antrenör olarak kendisini eleştirmesini doğal karşıladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Fatih IşıkOdunpazarıSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Başantrenör Mehmet Fatih Işık, eşi Fatma Atalar Işık ile Odunpazarı'nda aynı takımda - Son Dakika
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