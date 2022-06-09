Başarılı sporcular unutulmadı - Son Dakika
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Başarılı sporcular unutulmadı

09.06.2022 18:19
Başarılı sporcular unutulmadı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde çeşitli alanlarda başarı kazanan sporcular ve Kampüs Ligleri için 2021-2022 spor ödülleri töreni düzenlendi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde çeşitli alanlarda başarı kazanan sporcular ve Kampüs Ligleri için 2021-2022 spor ödülleri töreni düzenlendi. Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş'ın ismi Spor Bilimleri Fakültesinde bir salona verilecek.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Batçıoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ünal İmik, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Bayhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Müdürü Erkan Tekegül, İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı, 2022 Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş, Milli Pentatlet Erhan Ispanakçı, genç Bisikletçi Süleyman Sefa Temel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan ödül töreninde açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, spordaki başarının önemini anlattı. Kızılay, "Üniversitelerdeki spor müsabakalarının ardından takımlarımıza ödül vereceğiz. Ayrıca 4 yıldır Kampüs Ligleri fakülteler, okullar, birimler arası spor müsabakalarında da birinci, ikinci, üçüncü olan takımlara da ödül vereceğiz. Sporda tabi üniversitemiz uzun yıllardır ülkemizde en çok tesise sahip kampüslerden biri. Çok sayıda spor tesisimiz var. Hatta tesislerimizi zaman zaman da yeniliyoruz. Bu yıl tabi bu başarıların üzerine bizim öğrencimiz Hatice Akbaş, ülkemizin gururu olarak dünya birincisi oldu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kızılay: "Hatice Akbaş'ın ismi Spor Bilimleri Fakültesinde bir salona verilecek"

Konuşmasının devamında Hatice Akbaş'ın ismini Spor Bilimleri Fakültesinde bir salona vereceğinin müjdesini veren Rektör Kızılay "Hatice Akbaş'ın ismini Üniversitemizin Yönetim Kurulu ile görüşerek Spor Bilimleri Fakültesinde bir salona vereceğiz" dedi.

Kızılay'ın konuşmasının ardından, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuna ilişkin kısa bir video gösterimi yapıldı.

Kampüs Ligleri ödülleri ise sırasıyla, voleybol, futbol ve basketbol alanlarında verildi.

Video gösteriminin ardından Kızılay ve akademisyenler, çeşitli yarışmalarda başarı kazanan Erhan Ispanakçı, Süleyman Sefa Temel ve Hatice Akbaş ile diğer sporculara ödül takdim etti. - MALATYA

Başarılı sporcular unutulmadı
Başarılı sporcular unutulmadı
Başarılı sporcular unutulmadı
Başarılı sporcular unutulmadı
Başarılı sporcular unutulmadı

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Kaynak: İHA

Hatice Akbaş, Malatya, Kızılay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarılı sporcular unutulmadı - Son Dakika

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