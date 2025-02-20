Başarılı Sporculardan Müdür Kabakcı'ya Ziyaret - Son Dakika
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Başarılı Sporculardan Müdür Kabakcı'ya Ziyaret

Başarılı Sporculardan Müdür Kabakcı\'ya Ziyaret

Kayseri'li sporcular, madalyalarla döndükleri turnuvalar sonrası İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti.

20.02.2025 11:59
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Çeşitli turnuvalarda madalya ile dönen başarılı sporcular; Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Ankara'da yapılan Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Genç 68 Kg Kumite de 3. olan Kayserili sporcu Kaan Kandemir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Karate İl Temsilcisi ve U 10 Teknik Kurul Üyesi Fatih Güneş, Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatör Yardımcısı Ömer Patır, Erva Spor Okulları Antrenörleri Fatih Altınok ve Sude Tok şehirde yapılacak faaliyetler ve Erva Spor Okulları Minikler Yıldızlar Kayseri Şampiyonası hakkında bilgilendirme yaptı. Yine, 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) beşinci gününde yapılan büyük erkekler kategorisinde Milli Takım Antrenörü Yunus Emre Sayan gözetiminde tatamiye çıkan Kayserili sporcu Mustafa Said Yörükoğlu, 74 kg'da Uluslararası Açık Turnuvasında Bosna Hersekli rakibini yenerek üçüncü oldu. Şampiyona dönüşü Mustafa Said Yörükoğlu, Milli Takım Antrenörü Yunus Emre Sayan, Teakwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek ve Antrenör Arzu Sayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Sporcuları tebrik eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başarılı Sporculardan Müdür Kabakcı'ya Ziyaret - Son Dakika

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