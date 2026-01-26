Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında çalan alarm salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında salonda aniden alarm çaldı. Mourinho'nun konuşma yaptığı esnada duyulan alarm sesi, toplantıya katılanları kısa süreli paniğe sevk etti.
Yaşananlar karşısında sakinliğini koruyan Jose Mourinho, salona dönerek "Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adamın bu sözleri salonda tebessümle karşılandı.
Basın toplantısında yaşanan alarm anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, Mourinho'nun esprili yaklaşımıyla birlikte futbolseverler arasında hızla yayıldı.
