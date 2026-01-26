Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı - Son Dakika
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
26.01.2026 12:53  Güncelleme: 12:57
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında çalan alarm, salonda kısa süreli bir panik yarattı. Alarm sesini duyunca şaşıran Mourinho, "Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım" diyerek yerinden fırladı ama hemen geri oturdu. O anlar salonda gülümsemelere sebep oldu.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında çalan alarm salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı.

BASIN TOPLANTISINDA ALARM SESİ

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısı sırasında salonda aniden alarm çaldı. Mourinho'nun konuşma yaptığı esnada duyulan alarm sesi, toplantıya katılanları kısa süreli paniğe sevk etti.

MOURINHO'DAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Yaşananlar karşısında sakinliğini koruyan Jose Mourinho, salona dönerek "Estadio da Luz Stadı'nda panik! Haydi çıkalım" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adamın bu sözleri salonda tebessümle karşılandı.

O ANLAR VİRAL OLDU

Basın toplantısında yaşanan alarm anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, Mourinho'nun esprili yaklaşımıyla birlikte futbolseverler arasında hızla yayıldı.

Son Dakika Spor Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı - Son Dakika

