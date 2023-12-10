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Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların maçta tek isabetli şut atması ise büyük tartışma yarattı.
Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay'a "Maçtaki tek isabetli şutu neye bağlıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.
Bu soru karşısında adeta afallayan Çalımbay'ın cevap verirken ki tavırları çok konuşuldu. Çalımbay bu durumu sakatlıklara bağlayarak cevap verdi.
Son Dakika › Spor › Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru - Son Dakika