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Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru - Son Dakika
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Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru

Derbide Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ta maç sonu açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay'a maçta tek isabetli şut atılmasının nedeni soruldu. Deneyimli antrenör, soruyu cevaplarken hayli zorlandı ve bu durumu sakatlıklara bağladı.

10.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:32
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların maçta tek isabetli şut atması ise büyük tartışma yarattı.

"TEK İSABATLİ ŞUTU NEYE BAĞLIYORSUNUZ?"

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay'a "Maçtaki tek isabetli şutu neye bağlıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

CEVAP VERİRKEN ZORLANDI

Bu soru karşısında adeta afallayan Çalımbay'ın cevap verirken ki tavırları çok konuşuldu. Çalımbay bu durumu sakatlıklara bağlayarak cevap verdi.

Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay\'a ecel terleri döktüren soru
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru - Son Dakika
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