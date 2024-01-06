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Başiskele Belediyesi Spor Okulları'ndan Güreşte Büyük Başarı - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Spor Okulları'ndan Güreşte Büyük Başarı

Başiskele Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim alan Berat Mut, Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 5. olarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyonada 70 ilden 400 sporcu yer aldı ve Berat Mut, 92 kiloda mindere çıkarak Türkiye 5.'si oldu. Berat Mut, antrenörü ve Başiskele Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Başiskele Belediyesi Spor Okulları\'ndan Güreşte Büyük Başarı
06.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:14
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Başiskele Belediyesi Spor Okulları'nda güreş eğitimi alan Berat Mut, Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 5'inci oldu.

Başiskele Belediyesi tarafından açılan Spor Okulları'nda eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele veren Başiskele Belediyesporlu Berat Mut, ilçenin gururu oldu.04-07 Ocak tarihleri arasında Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 70 ilden 400 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Genc-i Alalı güreşçi Berat Mut, Türkiye 5'incisi olarak büyük başarı elde etti. Berat Mut, sevincini antrenörü Nazmi Kahveciler ile paylaşırken, desteklerinden dolayı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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