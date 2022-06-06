Başiskele Belediyesi Genc-i Ala Gençlik Modeli'nin en önemli değerlerinden biri olan spor okulları, yetenekli ve başarılı gençleri desteklemeye devam ediyor. 8 spor dalında yapılan kurslara katılan çocuklar ve gençler, sezon sonu sınavlarını başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sporcular, İlçe Gençlik Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda sarı kuşak sınavına girdi. Başarılı sınav geçiren 76 karateci, sarı kuşak derecesine yükseldi.

Kaynak: İHA

Başiskele, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci - Son Dakika

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