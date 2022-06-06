Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci

06.06.2022 10:12
Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci

Başiskele Belediyesi spor okulları karate kursu öğrencileri sarı kuşak derecesine yükseldi.

Başiskele Belediyesi spor okulları karate kursu öğrencileri sarı kuşak derecesine yükseldi.

Başiskele Belediyesi Genc-i Ala Gençlik Modeli'nin en önemli değerlerinden biri olan spor okulları, yetenekli ve başarılı gençleri desteklemeye devam ediyor. 8 spor dalında yapılan kurslara katılan çocuklar ve gençler, sezon sonu sınavlarını başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sporcular, İlçe Gençlik Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda sarı kuşak sınavına girdi. Başarılı sınav geçiren 76 karateci, sarı kuşak derecesine yükseldi.

Beyaz kuşaktan sarı kuşağa yükselen geleceğin karate yıldızlarına sertifikaları da takdim edildi. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci
Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci
Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci
Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci

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Kaynak: İHA

Başiskele, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci - Son Dakika

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