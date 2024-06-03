Başiskele Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Düzenliyor

Spor

Başiskele Belediyesi, yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklara bu yaz da ücretsiz yaz spor okulları imkanı sunacak.

Genc-i Ala Gençlik Modeli ile eğitimden sanata, bilimden teknolojiye, sağlıktan spora her alanda ilçede gençlere destek veren Başiskele Belediyesi, 4-16 yaş aralığındaki çocuklar için bu yıl da ücretsiz olarak yaz spor okullarının 4'üncüsünü düzenleyecek. Geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesini sağlayacak yaz spor okulları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 8 farklı spor branşında gerçekleştirilecek.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kaymakamlığına bağlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek yaz spor okullarına başvurular 3 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kayıtları kabul edilen çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde spor eğitimlerine 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak. 31 Ağustos'a kadar sürecek spor okullarıyla çocuklar, yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli geçirme imkanı bulacak. - KOCAELİ