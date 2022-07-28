Ücretsiz spor okulunda 7 branşta eğitim veriliyor - Son Dakika
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Ücretsiz spor okulunda 7 branşta eğitim veriliyor

28.07.2022 11:08
Ücretsiz spor okulunda 7 branşta eğitim veriliyor

Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

4-16 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen Ücretsiz Yaz Spor Okulları devam ediyor. Başvurular sonrası yaklaşık bin 700 öğrenci karate, yüzme, jimnastik, satranç, masa tenisi, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim alıyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve geleceğin yetenekli sporcularının da keşfedilmesini sağlayacak Başiskele Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 7 farklı spor branşında eğitimler veriliyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Başiskele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ücretsiz spor okulunda 7 branşta eğitim veriliyor - Son Dakika

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