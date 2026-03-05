Başiskele\'de kış spor okulları 9 branşta eğitimlerini sürdürüyor

Başiskele'de 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen ücretsiz kış spor okullarında eğitimler devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından, "Genc-i Ala Gençlik Modeli" kapsamında hayata geçirilen 2025-2026 sezonu kış spor okulları faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede ikamet eden 4-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik ücretsiz verilen eğitimler, 9 farklı branşta gerçekleştiriliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan antrenmanlarda çocuklara basketbol, voleybol, yüzme, cimnastik, karate, güreş, masa tenisi, tenis ve satranç eğitimleri veriliyor. Spor okullarında eğitim gören ve yetenekli bulunan gençler, Başiskele Belediyespor bünyesinde lisans sahibi yapılarak çeşitli turnuva ve şampiyonalarda mücadele etme imkanı buluyor. - KOCAELİ