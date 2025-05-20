Başiskele'de Su Sporları Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Spor

Başiskele'de Su Sporları Merkezi Açıldı

Başiskele\'de Su Sporları Merkezi Açıldı

Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi, ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak.

20.05.2025 09:09
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Kocaeli'de "Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi" törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi" hizmete alındı.

Merkezin, ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaparak deniz ve spor tutkunlarını İzmit Körfezi'nde buluşturması ve kentin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Protokol konuşmalarının ardından Deniz Yıldızları Spor Kulübü dalgıçları tarafından denizde Türk bayrağı açıldı.

Vali İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın merkezi gezmesiyle devam eden tören, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Törene, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve davetliler katıldı.

"Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi"nin temeli atıldı

Kocaeli'de "Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başiskele Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında çocuk ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında deneyim kazanması amaçlanıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, 7 bin 500 metrekareye yapılması planlanan projenin 420 metrekarelik kısmı, bilim ve teknoloji kapsamında deneyim alanları ve çalışma atölyelerine ayrılacak.

Projede 125 metrekarelik alana İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve 110 metrekarelik kapalı alana ise veli bekleme salonları inşa edilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda meydan, etkinlik alanı, açık alan parkuru ve parkları, mescit ve bebek bakım odasının da bulunduğu projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tören öncesinde bilim çalışmalarının sergilendiği stantlar gezilerek çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilcisi Mustafa Salın ve davetliler katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başiskele'de Su Sporları Merkezi Açıldı - Son Dakika

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