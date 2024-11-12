Başiskele'deki Altun Stadı Yenilendi, Gece Maçlarına Hazır - Son Dakika
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Başiskele'deki Altun Stadı Yenilendi, Gece Maçlarına Hazır

Başiskele\'deki Altun Stadı Yenilendi, Gece Maçlarına Hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yakup Altun Stadı'nda yaptığı yenileme çalışmalarıyla stadı gece maçı oynamaya uygun hale getirdi. Sentetik çim ile kaplanan saha ve modern tesis olanaklarıyla sporseverlerden tam not aldı.

12.11.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Başiskele'deki Altun Stadı yapılan yenileme çalışmalarıyla gece maçı oynamaya elverişli hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yakup Altun Stadı'nın yenileme çalışmalarını tamamladı. 10 bin metrekarelik alanda saha zeminini sentetik çimle kaplayan ekipler, stadı gece maçı oynamaya elverişli hale getirdi. Son teknolojiyle donatılan stat, FİFA standartlarına uygun hale getirildi. Sporseverler Yakup Altun Stadına tam not verdi.

Yakup Altun Stadı yenileme çalışmaları kapsamında 3 katlı tesis binası inşa edilirken, binanın zemin katında tuvalet, duş ve soyunma odaları, bay-bayan hakem odaları, birinci katta 140 metrekare fitness salonu, soyunma odası, masaj salonu, antrenör odası, tuvalet ve duşlar yer alıyor. Çatı katında ise lokal oturma alanları, mutfak, eğitim salonu, 2 ofis, mescit, bay-bayan lavabolar ile doğu ve batı cephelerinde açık teraslar bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başiskele'deki Altun Stadı Yenilendi, Gece Maçlarına Hazır - Son Dakika

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