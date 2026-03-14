Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran\'dan çok konuşulacak sözler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun düzenlediği iftar yemeğine katılım sağladı.
Sezonun bitimiyle olağanüstü seçime gidecek olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, iftar yemeğinin ardından yaptığı bir konuşmada başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi. Saran, konuşmasında "2027'ye kadar beraberiz." diyerek yeşil ışık yaktı.
2026 yılında olağanüstü seçim, 2027 yılında ise olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'de Başkan Saran yaptığı konuşmada, "Öncelikle Allah kabul etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Dün de çokça üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. İnşallah salı günü yeniden güzel futbola döneceğiz." sözlerini sarf etti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?